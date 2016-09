Dieser Blog ist geschlossen Nachrichten aus Prag: Immer mehr HIV-Ansteckungen » Kriminalität in Indien: Homosexualität ist ein Verbrechen Zwei oberste Richter in Indien haben entschieden, dass homosexuelle Handlungen illegal sind… ILLEGAL! Wir können mit unserem Einsatz dazu beitragen, das rückschrittliche Urteil zu kippen. Frauen und Männer in Indien könnten fortan von der Polizei schikaniert oder lebenslänglich inhaftiert werden. Das harte Urteil hat für Empörung gesorgt. Zeigen wir Indien nun, dass es sich mit dem Verbot der Liebe vor der Weltgemeinschaft blamiert – so können wir das indische Parlament dazu bringen, im Schnellverfahren ein Gesetz zu verabschieden, das den Richtern Einhalt gebietet. Sorgen wir dafür, dass in Indien die Liebe siegt. Bei einer Million Unterschriften lassen wir all unsere Namen auf Hunderte von riesigen Herzen schreiben, mit denen wir das indische Parlament umkreisen. Dann schalten wir Anzeigen, die deutlich machen, dass die Welt kein weiteres Verbot der Liebe mehr duldet. Unterstützen via AVAAZ.ORG… שניים משופטי בית המשפט העליון בהודו הוציאו עכשיו את יחסי המין בין בני-זוג מאותו המין מחוץ לחוק. ממש מחוץ לחוק! אבל אם נפעל במהירות נוכל לעזור להפוך את הפסיקה החשוכה הזו.

נשים וגברים בהודו צפויים עכשיו להטרדות מצד המשטרה ולמאסר ארוך שנים. ההחלטה הזו התקבלה בזעם בציבור, ואם נראה עכשיו להודו שההחלטה להוציא את האהבה מחוץ לחוק מביכה את המדינה בעולם כולו, נוכל לגרום לפרלמנט ההודי לחוקק חוק נגדי שהשופטים יהיו חייבים לכבד.

חתמו עכשיו כדי לעזור לאהבה בהודו לנצח את הפחד. כשנגיע למיליון חתימות, נכתוב את השמות שלנו על מאות לבבות ענק שיוגשו לפרלמנט ההודי. את החתימות נגבה במודעות בתקשורת המרכזית בהודו, שתראה שהעולם לא מסכים להוציא את האהבה מחוץ לחוק. Unterstützen via AVAAZ.ORG… Auch in Bezug auf Menschenwürde und sexuelle Freiheit ist Israel eine “Villa im Dschungel”. Die Bezeichnung Israels als “Villa im Dschungel” stammt von Ex-Premier Ehud Barak. Er meinte damit Israel, als Verteidigung liberaler Werte und universeller Menschenrechte, als Vorposten der Demokratie in einer immer fanatischeren Welt von Despotismus und Barbarei, geprägt von Vorurteil, Rassismus und abergläubigem Fundamentalismus.