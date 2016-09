Wenn an Deiner Liebe etwas falsch wäre: So what? Am 24. Juni 2012 ist Gad Beck in Berlin gestorben » Lonely Planet: Tel Aviv unter den Top 10 Party-Städten der Welt Der berühmte Reiseführer macht es nun offiziell: Tel Aviver haben mehr Spaß. Er platziert Israels “Weisse Stadt” unter die zehn dynamischsten Städte in der Kategorie Nachtleben und nennt es das „Miami des Mittelmeeres“… Ynet, 07.08.12 Millionen der Touristen, die jedes Jahr Israel bereisen, wissen bereits, dass Tel Aviv eine der aufregendsten und pulsierendsten Städte der Welt hinsichtlich Nachtleben, Musik, Clubkultur und Strandleben ist. Nachtleben in Tel Aviv (Foto:Tourismus-Ministerium) Jetzt hat Lonely Planet Tel Aviv in die Top-Ten-Liste der besten Party-Städte neben Berlin, Las Vegas, Ibiza, Buenos Aires, Havanna, Lissabon, Montreal, Istanbul und Budapest aufgenommen. „Wenn Jerusalem Israels historische und klassische Hauptstadt ist, ist Tel Aviv ihr spass-verrückter jüngerer Bruder und die coolste Stadt meilenweit“, so Lonely Planet. „Wie im ganzen Mittelmeerraum wacht Israels Partyhauptstadt spät auf. Die endlosen Bars, Kneipen, und Cocktaillounges füllen sich erst nach Mitternacht, wenn auch die Tanzflächen der Nachtclubs bis zum Morgengrauen kochen. Heute mischt sich die internationale Szene mit den Israelis, um gemeinsam die Varietät aus Funk, Pop, House, Techno und Live-Acts jeder Art in den Hotspots der Stadt zu feiern. Tel Aviv hat ein hedonistisches, entspanntes Flair und ist stolz darauf schwulenfreundlich und aufgeschlossen zu sein.“