Am 24. Juni 2012 ist Gad Beck in Berlin gestorben Gads Geschichte war die eines Lebenskünstlers, dem es mit Mut, Frechheit, Esprit und einem Quentchen Glück gelungen ist, außer sich selbst auch das Leben zahlreicher weiterer Juden zu retten… Gad Beck:

Und Gad ging zu David

Die Erinnerungen des Gad Beck

1923 bis 1945 Berliner Schnauze und jiddische Chuzpe. Dies ist die Geschichte des homosexuellen Juden Gad Beck in Berlin zwischen den Jahren 1923 und 1945 – einer Zeit, in der das Ungeheuerliche Alltag war. Er wurde am 30.Juni 1923 in Berlin geboren und schloß sich im Zweiten Weltkrieg einer Untergrundorganisation zur jüdischen Rettung an. Vor seiner Pensionierung war er zehn Jahre lang Leiter der jüdischen Volkshochschule in Berlin und arbeitete eng mit Heinz Galinski zusammen. Sikhronó l’Wrakhah!