Wenn an Deiner Liebe etwas falsch wäre: So what?

Weal Kfourys “Law hobna Ghalta” wurde zur Hymne der arabischen GLBT…

لو حبنا غلطة

law hobena ghalta

if our love was a mistake

تركنا غلطانين

etrekna ghaltaneen

let us be wrong

ما زال عشقانين

mazal 3ash2aneen

while we’re in love

مع بعض مرتاحين

ma ba3d merta7een

and comfortable with each other

مين اللي قلك مين مين اللي قلك مين

meen elly 2alak meen meen elly 2alak meen

says who? says who?says who?

عن حبنا غلطة

3an 7obena ghalta

that our love is a mistake

مش هاممني الدنيي كلا وانت حدي

mesh hamemny el deny kela we ent hady

i don’t care about the world if you’re beside me

مش همي هني شو بدون

mesh hamemny shou badon

i don’t care about what they want

بعرف شو بدي

ba3ref shou bady

i know what i want

بدي حبك أكتر بعد

bady 7obak aktar ba3d

i wanna love you even more

بدي أعطي عيونك وعد

bady a3ty 2oyonak wa3d

i wanna promise your eyes

رح نبقى دايماً لبعض

rah nebaa daiman leba3d

that we’ll stay always to each other

لولا بكره تركنا بعض

lawla bokra tarakna ba3d

and if tomorrow we left each other

هي أكبر غلطة

heye akbar ghalta

it would be the biggest mistake ever

مكتوب علينا نشتاق

maktoob 3aleena neshtaa

we’re meant to miss

للحب الهني

le el hob el hany

the joyfull love

تيخلص عمر الأشواق

tayekhlas omr el ashwaa

so the life of longings ends

تتفنى الدني

tatefna el deny

and the world fades away

… und in Bulgarien liegt Schnee…

und Mr. Aziz hat eine Idee.

http://glbt-news.israel-live.de/gay-islam.htm